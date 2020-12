Anzengruber zu Recyclinghof in der Rossau: „IKB sind am Zug"

Angesichts der Staus vor dem Recyclinghof in der Rossau will Vize-BM Hannes Anzengruber den Fahrplan für einen zweiten Standort forcieren.

Innsbruck – Der große Andrang beim städtischen Recyclinghof in der Rossau nach den Weihnachtsfeiertagen ist für den Innsbrucker Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP) ein „klarer Auftrag“, die Planungen für einen zusätzlichen, zweiten Standort im Westen der Landeshauptstadt anzugehen. Im Gemeinderat am 10. Dezember hatte ein entsprechender Antrag der SPÖ, durchaus überraschend, eine Mehrheit gefunden.

Jetzt seien die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) am Zug, „die vorliegenden Konzepte zu konkretisieren und in Verhandlungen mit möglichen Grundeigentümern zu treten“, erklärt Anzengruber. Er könne sich hier etwa auch eine Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Völs vorstellen. Dazu habe er mit dem Völser Bürgermeister Erich Ruetz (ÖVP) bereits Gespräche geführt, dieser sei einer Kooperation „nicht abgeneigt“. Ein Standort im Bereich des verkehrsmäßig bereits gut angeschlossenen Einkaufszentrums Cyta wäre zum Beispiel eine Option, befindet Anzengruber.

Gemeinsam mit den Verantwortlichen der IKB wolle er nun Nägel mit Köpfen machen und habe für Anfang Jänner zu einem runden Tisch geladen, bei dem der weitere Fahrplan fixiert werden solle: „Die Zeit drängt, die bestehende Infrastruktur in der Rossau hat mit bis zu 1000 Zutritten pro Tag in den letzten Tagen ihr Limit erreicht. Unsere Stadt kann in Zeiten wie diesen solche Investitionen auch gut brauchen.“