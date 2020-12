Eine Million gesammelte Euro des Lions Club Lienz hat vielen in Not geholfen

Lienz – Not hat viele Gesichter und bleibt oft im Verborgenen. „Einige hundert Euro können im konkreten Anlassfall schon eine große Hilfe sein“, sagt Martin Kofler, Leiter des Tiroler Archivs für photographische Dokumentation und Kunst (TAP) in Lienz. „Man möchte nicht glauben, wie viele unserer Mitmenschen große Sorgen haben.“

Kofler engagiert sich wie derzeit 32 weitere Mitglieder für den Lions Club Lienz, der seit 50 Jahren gemäß dem internationalen Motto „We serve – Wir helfen“ und „Kindness in Action – Zuwendung in Aktion“ in Not geratenen Menschen mit dem Schwerpunkt auf Osttirol schnell und unbürokratisch finanziell hilft. Die Gesamtunterstützungssumme, die in den fünf Jahrzehnten übergeben werden konnte, beträgt rund eine Million Euro.