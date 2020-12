Griechische Flüchtlingslager - Kogler vermisst bei ÖVP „Empathie“

In den griechischen Flüchtlingslagern herrschen miserable Lebensbedingungen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hatte zuletzt in einem „Krone“-Interview gemeint: „Ich verstehe jeden, dem es das Herz zerreißt, wenn er auf Bildern sieht, wie Kinder im Dreck leben. Aber mit der Emotion habe ich noch kein Problem gelöst.“ „Politik soll auch mit Gefühl stattfinden, und vor allem wertebasiert“, entgegnet Kogler dieser Aussage. „Die Analyse ergibt doch, dass es sich um eine humanitäre Notlage handelt, um eine Notsituation, wo Erste Hilfe zu leisten ist.“

Ein Schwerpunkt 2021 soll der Klimaschutz bleiben – hier sieht Kogler durchaus Potenzial, dass die Corona-Krise auch eine Chance für das nachhaltige Konsum- und Reiseverhalten der Menschen sein kann. Ein Ziel der Regierung sei es eben auch, massiv in die Ökologisierung und Regionalisierung der Wirtschaft zu investieren. „Da sind ziemlich viele Programme aufgesetzt“, so soll etwa bei der öffentlichen Beschaffung von Lebensmitteln die Regionalität in den Vordergrund rücken, als weitere Beispiele nannte Kogler die Umsatzsteuersenkung auf kleinere Reparaturen, das Klimaticket oder die Erhöhung der Normverbrauchsabgabe für emissionsstarke Autos. Für die nächsten Jahre habe man viele Klimaschutzmilliarden fixiert, bekräftigte Kogler. Was die ökosoziale Steuerreform betrifft, werde noch mehr kommen, versicherte er, so soll die CO2-Bepreisung bis zum Jahreswechsel 2021/2022 folgen.