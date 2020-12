Tatmotiv nach Tötung zweier Kinder in Tirol weiterhin unklar

Die Tötung von zwei Mädchen im Alter von neun Monaten und zwei Jahren im Ötztaler Ort Längenfeld hat auch am Dienstag für die Ermittler noch viele Fragen offen gelassen. So blieben etwa die Beweggründe des verdächtigen 28-jährigen Vaters weiterhin unklar. „Die bisherigen Vernehmungen haben keinen Hinweis auf ein schlüssiges Tatmotiv ergeben“, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch. Laut Obduktion wurden die zwei Mädchen sowohl erstickt als auch erwürgt.

Damit blieb auch die Frage nach dem Motiv vorerst unbeantwortet. „Die bisherigen Vernehmungen haben keinen Hinweis auf ein schlüssiges Tatmotiv ergeben“, hatte LKA-Leiterin Tersch zuvor gemeint. Der Mann beging nach der Tat offenbar einen Suizidversuch. Aufgrund seines Zustandes konnte er erst am Dienstag befragt werden.

Die Ermittler hofften, am Nachmittag mehr Klarheit in dem Fall zu haben - etwa was die genaue Todesursache betrifft. Die Kinder wurden durch eine Gewalteinwirkung gegen den Hals getötet, ob erdrosselt oder erwürgt, wurde noch nicht festgestellt.