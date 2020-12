Russischer Druck auf Nawalny steigt

In Russland wächst der Druck auf Kremlkritiker Alexej Nawalny, in seine Heimat zurückzukehren. „Jeder Bürger der Russischen Föderation kann in sein Land zurückkehren“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau. Zuvor hatte die Strafvollzugsbehörde Nawalny ein Ultimatum gestellt, Auflagen einer früheren Bewährungsstrafe zu erfüllen und sich bei den russischen Behörden zu melden. Ansonsten drohe dem Oppositionelle eine Inhaftierung.