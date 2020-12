Plan bis Ende Jänner steht: Impfung für 5000 Tiroler pro Woche

Innsbruck – Es wird geimpft. Die 95-jährige Heimbewohnerin Notburg Perkhofer aus Mieming war am vergangenen Sonntag die erste Tirolerin, die ein Vakzin gegen das Coronavirus gespritzt bekam. 12.000 weitere Menschen sollen bis Ende Jänner folgen – in der kommenden Woche vorerst in sechs Pflegeheimen. 24.000 Impfdosen sind dafür erforderlich. „Nach derzeitigem Stand wird die Impfung noch in der ersten Jännerhälfte in allen übrigen Wohn- und Pflegeheimen ausgerollt“, heißt es dazu vom Land Tirol. Die Mitarbeiter der heimischen Krankenhäuser folgen ab Ende Jänner.