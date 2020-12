La speranza aus dem Musikverein: Anspannung vor Neujahrskonzert

Besagter Goldener Saal mit seiner unüberbietbaren Akustik wird für das Neujahrskonzert mit 30.000 Blumen geschmückt, kündigte Philharmoniker-Vorstand und Violinist Daniel Froschauer an. Das Ambiente wird prachtvoll sein wie immer, der Saal aufgrund des Lockdowns allerdings ohne Publikum. Dafür scheut der ORF keinen technischen Aufwand, um das Konzert am 1. Jänner in Topqualität in Millionen von Haushalten zu übertragen. 90 Länder haben sich der Übertragung angeschlossen.

Der Probenbetrieb ist strengen Regeln unterworfen. „Wir tragen FFP2-Masken und werden jeden Tag auf Corona getestet, nur so werden wir in den Musikverein überhaupt eingelassen“, schilderte Froschauer den Ablauf, bevor noch der erste Ton erklingt. Muti wohnt in einem Hotel, „in dem sonst niemand ist“. Wien wirke menschenleer, „wie in einem Horrorfilm“. Gerade in dieser Stimmung verstehe man das Neujahrskonzert, über dessen Abhaltung lange diskutiert worden sei, als Botschaft der Hoffnung, „von ,la speranza‘, wie Hoffnung in meiner Muttersprache heißt“, so Muti.