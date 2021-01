Ungewöhnliche Benefizaktion brachte prägende Erfahrungen – und viel Geld

Innsbruck – „Es war eine intensive Erfahrung, ich gehe künftig ganz anders durch die Stadt“, sagt Reini Happ, Obmann des gleichnamigen Benefizvereins. Für 72 Stunden versuchten Happ und sein Vereinskollege Reinhard Sachsenmaier, in Innsbruck wie obdachlose Menschen zu leben (die TT berichtete). Sie schliefen auf der Straße sowie in der Notschlafstelle, aßen u. a. in der Teestube, suchten das Gespräch mit Menschen ohne Obdach.