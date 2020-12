Aschenwald Dritter nach erstem Tournee-Durchgang

Philipp Aschenwald liegt als Dritter nach dem ersten Durchgang des Tournee-Auftakts in Oberstdorf am Dienstag in Schlagdistanz zum führenden Lokalmatador Karl Geiger. Nach einem Sprung auf 127 Meter hat der deutsche Skiflug-Weltmeister 1,3 Punkte Vorsprung auf den Norweger Marius Lindvik, der Tiroler Aschenwald liegt nur einen Zehntelpunkt dahinter. Stefan Kraft (126,5) und Jan Hörl (129) nehmen bei knappen Abständen die Plätze fünf und sieben ein.