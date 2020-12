Geiger Tournee-Auftaktsieger in Oberstdorf - Kraft Sechster

Der Deutsche Karl Geiger hat in seiner Heimat Oberstdorf den Auftakt in die Vierschanzentournee gewonnen. Der Skiflug-Weltmeister setzte sich am Dienstag mit den Weiten von 127 und 136,5 Metern 2,8 Punkte vor dem polnischen Routinier Kamil Stoch und Marius Lindvik aus Norwegen durch. Österreichs Skispringer fielen in der Entscheidung kollektiv zurück, Stefan Kraft wurde als Sechster hinter Weltcup-Leader Halvor Egner Granerud und Markus Eisenbichler bester Österreicher.