Liensberger im Semmering-Slalom nur von Gisin geschlagen

Skirennläuferin Katharina Liensberger haben am Dienstagabend nur 0,11 Hundertstelsekunden auf ihren ersten Weltcup-Sieg gefehlt. Die Vorarlbergerin musste sich im Flutlicht-Slalom in Semmering nur der Schweizerin Michelle Gisin geschlagen geben, Dritte wurde die zur Halbzeit führende US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Katharina Truppe belegte den sechsten Platz, mit der Zehnten Katharina Huber landete noch eine weitere ÖSV-Athletin in den Top Ten.

Für Liensberger war es der sechste Weltcup-Podestplatz in ihrer Karriere, Zweite war sie zuvor aber noch nie gewesen. In der laufenden Saison stand sie bereits zweimal als Dritte beim Slalom-Doppel in Levi auf dem Podium. „Es ist zwar kein erster Platz, aber es fühlt sich so an. Ich bin so happy mit dem zweiten Durchgang“, sagte die 23-Jährige im ORF-Interview.

Nach Platz drei im ersten Durchgang finalisierte Liensberger mit der Laufbestzeit in Teil zwei vor Gisin. „Es war nicht einfach, es waren doch schon Spuren (auf der Piste; Anm.). Man hat wirklich ans Limit gehen müssen. Die Gisin hat das super gemacht - Gratulation von mir.“

Die angesprochene Gisin holte nicht nur ihren ersten Weltcup-Sieg, sondern schrieb auch ein Stück Schweizer Skigeschichte. Bisher letzte Schweizer Slalom-Siegerin im Weltcup war Marlies Öster, die am 20. Jänner 2002 in Berchtesgaden gewonnen hatte. „Jetzt werden wir nicht mehr darauf angesprochen“, meinte die 27-Jährige in ihrer ersten Reaktion. „Ein absolut perfekter Tag - es gibt nicht viel mehr dazu zu sagen.“