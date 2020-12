Pensionierungswelle rollt auf Öffentlichen Dienst zu

Die drohende Pensionierungswelle rollt ungebrochen auf den öffentlichen Dienst zu. Der nun veröffentlichte Personalbericht bestätigt, dass die Beschäftigten des Bundes deutlich älter sind als jene der Privatwirtschaft. Deshalb wird in den nächsten zwölf Jahren fast die Hälfte des Personals in den Ruhestand treten. Erfreulich ist für Beamtenminister Werner Kogler, dass das Pensionsantrittsalter der Beamten ebenso steigt wie der Frauenanteil, der Gender Pay Gap hingegen sinkt.

„Bis 2032 werden rund 48 Prozent des bestehenden Personals aufgrund von Pensionierungen ausscheiden“, heißt es in dem der APA vorliegenden Personaljahrbuch des Bundes 2020. Grund dafür ist, dass das Durchschnittsalter im Bundesdienst aktuell bei 45,8 Jahren (Ende 2019) liegt, in der Privatwirtschaft hingegen nur bei 38,9 Jahren. 50 Jahre und älter sind im Bundesdienst 45,6 Prozent der Beschäftigten, bei allen unselbstständig Erwerbstätigen liegt dieser Anteil hingegen nur bei 28,7 Prozent.

In Pension gehen die Bundesbediensteten später als ihre Kollegen in der Privatwirtschaft. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Pensionsantrittsalter der Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten 2019 um weitere 0,3 Jahre auf 62,4 Jahre angestiegen. 2007 war es noch unter 60 Jahren (59,9). Das Pensionsantrittsalter im Bundesdienst liegt somit um 2,2 Jahre über jenem der ASVG-Versicherten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das gesetzliche Pensionsantrittsalter für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte seit 1. September 2017 einheitlich 65 Jahre beträgt.

Insgesamt hat der öffentliche Dienst in Österreich einen Personalstand von 356.391 Beschäftigten auf Vollzeitbasis. Davon hat der Bund 135.128, die Länder 144.297 und die Gemeinden 76.966 Beschäftigte (Vollzeitäquivalente). Der größte Sektor ist der Bildungsbereich, wo 34 Prozent der Bundesbediensteten arbeiten, gefolgt von den Bereichen Inneres mit 27 und Landesverteidigung mit 15 Prozent. Dabei arbeiten 90 Prozent der Beschäftigten in nachgeordneten Dienststellen wie Schulen oder Gerichten und damit in direktem Kontakt zu Bürgern. Seit 1999 hat der Personalstand des Bundes um mehr als 31.000 Vollzeitbeschäftigte abgenommen, wobei seit 2012 wieder ein leichter Anstieg zu registrieren ist, weil vor allem in den Bereichen Sicherheit und Bildung Aufnahmen erfolgten.