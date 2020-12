Weltweit größtes Forschungsprogramm startet

Forschung, Technologie und Innovation (FTI) seien nicht nur „zentral, damit wir so gut wie möglich durch und gestärkt aus der Corona-Krise heraus kommen, sie sind auch unerlässlich bei der Gestaltung der großen Herausforderungen, die in ‚Horizon Europe‘ mit sogenannten ‚Clustern‘ und ‚Missionen‘ konkret adressiert werden“, erklärte Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Die Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft FFG, Henrietta Egerth, sieht im Budget für das Forschungsrahmenprogramm „ein sehr starkes Signal, über das wir uns sehr freuen - es hat ja nicht immer danach ausgeschaut“, verwies sie gegenüber der APA auf den langwierigen Budgetierungsprozess.

Wie schon „Horizon 2020“ ruht auch „Horizon Europe“ auf drei Säulen. In der Säule I sollen unter dem Titel „Exzellente und offene Wissenschaft“ insgesamt 25 Mrd. Euro (26 Prozent der Gesamtmittel) zur Verfügung gestellt werden. Das Gros davon ist mit 16 Mrd. Euro für den Europäischen Forschungsrat (ERC) vorgesehen, der „sicherstellt, dass die besten, kreativsten und manchmal auch im guten Sinn die verrücktesten Köpfe die Grenze des Wissens immer weiter nach außen schieben und ihre exzellenten Ideen und Forschungsprojekte gefördert werden“, so Faßmann.

„Da geht es wieder ganz stark um die Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft, wobei die Wirkungsorientierung noch einmal zunimmt - also die Frage, wie die in den Projekten erzielten Ergebnisse in die Anwendung kommen“, so Andrea Höglinger von der FFG. Dafür brauche es interdisziplinäre innovative Lösungen, die auch gesellschaftliche Akteure wie NGOs oder auch die öffentliche Beschaffung mit einbezieht, um die Ergebnisse in die Umsetzung zu bekommen.