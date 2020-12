Kitzbühel-Neuzugang Dinhopel traf gleich zum Start

Mit zwei neue­n Spielern wollen die Adler Kitzbühel im neuen Jahr in der Alps Hockey League nach vorne stürmen. Und einer dieser Neuzugänge, Tobias Dinhopel, traf am Mittwoch gleich beim letzten Match des Jahres, der knappen 1:2-Niederlage in Feldkirch. Der 31-Jährige kommt leihweise von den Zeller Eisbären, deren Saison in der Division 1 aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt wurde. „Es war schon länger das Ziel, unseren Sturm zu verstärken“, erklärt der sportliche Leiter Michael Widmoser das Nachjustieren. In Kitzbühel trifft der Steirer, der 68 EBEL-Spiele für Graz aufweist, auf Philip Putnik und Dominik Frank, mit denen er schon in Zell am See zusammengespielt hatte. Sein Einstand macht jedenfalls Lust auf mehr ...