Hasenhüttl im Home-Office: Kitzbichler dirigierte die „Saints“

Innsbruck –„Eine spannend­e, coole Geschichte. Die Leistung war in Ordnung. Leider ist uns kein Tor gelungen“, vermeldete Richard Kitzbichler nach dem 0:0 des FC Southampto­n gegen West Ham United. Ein Tiroler – wenn auch in Vertretung – als Coach an der Seitenlinie in einem Premier-League-Match war schon eine Premiere der ganz besonderen Art. Der Kitzi dirigierte die Saints gegen die Hammers, relativierte am Tag danach auch gleich wieder seinen Auftritt. Weil Chefcoach Ralph Hasenhüttl sich wegen eines Corona-Falles im direkten Umfeld in die Quarantäne verabschieden musste, kam Kitzbichler zum Zug. „Der Ralph war per Video in den Sitzungen dabei und auch in der Kabine präsent“, beschreibt der Tiroler seine Rolle relativ unaufgereg­t. Ob der 46-Jährige auch am Montag im Heimspiel gegen Titelverteidiger FC Liverpool seinen Chef vertritt, werden die Corona-Tests in den kommenden Tagen zeigen.