Stadt Lienz erweitert Fuhrpark

Lienz – Als Ersatz für einen seit 25 Jahren in Verwendung stehenden und reparaturanfälligen Zweiachser-Lkw hat die Stadt Lienz ein modernes Kommunalfahrzeug an den Städtischen Wirtschaftshof übergeben. Der neue multifunktionale Lkw ist mit einem Hakengerät sowie einem Kipperaufbau ausgestattet. In wenigen Minuten kann das Fahrzeug hydraulisch auf eine komplette Winterdienstausrüstung umgestellt werden und dient im Stadtgebiet auch als Schneepflug und Streufahrzeug.