Neue Schilder und Infos: Naturpark Karwendel lenkt Besucher mehr

Dabei spielt die Integration wesentlicher Informationen für Naturpark-Besucher in digitalen Medien und auf Internetplattformen eine zentrale Rolle. Aber auch eine neue Beschilderung vor Ort dürfe nicht fehlen. Diese Vorhaben werden auch vom Land Tirol unterstützt, wie Naturschutzreferentin LHStv. Ingrid Felipe berichtet: „Viele Menschen haben in dem herausfordernden Corona-Jahr ihren seelischen und körperlichen Ausgleich in der Tiroler Natur gesucht und auch gefunden. Dabei zeichneten sich die Tiroler Naturparke durch ihre ausgereiften Besucherlenksysteme aus. Da gilt es jetzt weiter nachzubessern, Beschilderungen zu erneuern, um den Naturbegeisterten eine Orientierungshilfe auf ihren Wegen durch den Naturpark zu bieten.“ Das Land Tirol unterstützt die Erneuerungsarbeiten mit rund 45.000 Euro.

Geplant ist, dass die großen Panoramatafeln an wichtigen Zugängen ins Gebiet inhaltlich komplett überarbeitet und stärker an regionale Erfordernisse angepasst werden. Auch für Wassersportler an Isar und Rißbach wird es ab Frühling genaue Informationen direkt bei den Zustiegen zu den alpinen Flüssen geben. „Wir achten bei all diesen Maßnahmen sehr darauf, den Schilderwald nicht zu vergrößern, sondern die bestehende Infrastruktur zu modernisieren“, sagt Hermann Sonntag, Geschäftsführer Naturpark Karwendel.