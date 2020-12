Hecherhaus-Wirt in Schwaz will gegen Corona-Verordnungen klagen

Schwaz – Man nennt ihn „Wuff“ und er ist in Schwaz und in Skitour-Kreisen bekannt wie ein bunter Hund: Wolfgang Schulze-Boysen, der Wirt des Hecherhauses am Kellerjoch. Jetzt macht der umtriebige wie engagierte Hüttenwirt Schlagzeilen, weil er sich von der Politik nicht an die Leine nehmen und sich erst recht keinen Maulkorb verpassen lässt. „Wuff“ wehrt sich gegen das, was die Corona-Verordnungen ihm verbieten wollen: Getränke und Speisen zum Mitnehmen am Hecherhaus anzubieten.