Der etwas andere Neujahrswalzer von „Frau Daniela Eisner“

Daniela Eisner begeistert mit ihrer Musik und Texten in Mundart, die direkt aus dem Herzen kommen.

Kolsass – Musik, die direkt aus dem Herzen kommt, geschrieben in Mundart. Das ist es, was die Lieder von „Frau Daniela Eisner“ aus Kolsass ausmacht. Die Musik hat sie schon immer begleitet und voriges Jahr brachte die dreifache Mama ihre erste CD heraus. Ein „unglaubliches“ Erlebnis für Eisner. Und nun bastelt sie bereits am nächsten Musikwerk mit ihrem Mann. Das erste Lied ist bereits aufgenommen.