TT-Umfrage: Tiroler Landesregierung hat viel Luft nach oben

Ingrid Felipe (Grüne) und Günther Platter (ÖVP) arbeiten seit 2013 in der Regierung zusammen. Seither werden die Grünen jedoch auch parteiintern immer wieder dafür kritisiert, dass sie aus Koalitionsräso­n zu sehr am Gängelband der ÖVP hängen.

Innsbruck – Was beim Vertrauensindex für die Mitglieder der schwarz-grünen Landeskoalition bereits sichtbar wurde, schlägt sich auch in der generellen Zufriedenheit mit der Regierung nieder. Für 36 Prozent der Tiroler leistet die Koalition nur durchschnittliche Arbeit, lediglich ein Drittel gibt ihr ins Jahreszeugnis ein Sehr Gut bzw. ein Gut. In der Außenwahrnehmung ist das nicht anders, wie die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Research Affairs“ im Auftrag der TT zeigt.