Coronakrise beschert Finanzminister „schwieriges Jahr“

Die Coronakrise hat im Budget des abgelaufenen Jahres deutliche Spuren hinterlassen. Der Bund hat von Jänner bis November um 16,4 Mrd. Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Allein in die Kurzarbeit sind laut Finanzministerium 5,3 Mrd. Euro geflossen. Der Schuldenstand der Republik ist damit stark gestiegen und betrug im dritten Quartal 79,1 Prozent der Wirtschaftsleistung, wie die Statistik Austria am Mittwoch meldete - ein Plus von acht Prozentpunkten im Jahresvergleich.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bilanzierte in einer Aussendung am Mittwoch ein „schwieriges Jahr für Unternehmen und Staatshaushalt“. „Aktuell haben wir mehr als 30 Milliarden Euro ausbezahlt oder rechtsverbindlich zugesagt“, verwies Blümel auf die staatliche Unterstützung für Arbeitnehmer (Kurzarbeit) sowie Unternehmen (Fixkostenzuschuss und Umsatzersatz).

Ausgezahlt wurden laut Finanzministerium bisher Kurzarbeits-Beihilfen in Höhe von 5,3 Mrd. Euro, ein Viertel davon in der Industrie („Herstellung von Waren“), ein weiteres Fünftel für Mitarbeiter in Autohandels und -reparaturbetrieben. Außerdem wurden 476,3 Mio. Euro „Fixkostenzuschuss“ für Unternehmen sowie Umsatzersatz in Höhe von 1,5 Mrd. Euro genehmigt.