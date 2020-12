Zwei Kinder in Längenfeld getötet: Verdächtiger ist in Untersuchungshaft

Der Vater der getöteten Kleinkinder befindet sich seit Dienstag in der Justizanstalt. Der Ötztaler hat das Gewaltverbrechen gestanden.

Längenfeld – Nach dem Gewaltverbrechen in Längenfeld ist der Fall für das Landeskriminalamt weitgehend abgeschlossen, die wichtigsten Fragen sind geklärt. Die Polizisten haben den verdächtigen Vater noch am Dienstagnachmittag nach seiner Einvernahme in die Innsbrucker Justizanstalt gebracht. Gegen den 28-jährigen Einheimischen wurde die Untersuchungshaft verhängt.