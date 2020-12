Szene Waldviertel Festival hat neuen künstlerischen Leiter

Der Autor, Regisseur und Schauspieler Holger Schober wird mit Jahreswechsel neuer künstlerischer Leiter des Szene Waldviertel Festivals. Der 44-Jährige folgt in dieser Funktion Stephan Rabl nach, den es als künstlerischen Leiter der europäischen Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 nun „ganz nach Bad Ischl“ zieht, wie am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

Schober, der künftig auch als Geschäftsführer des Waldviertler Kulturbetriebes fungieren wird, steuerte schon in der Vergangenheit mehrere Theaterproduktionen zum Festivalprogramm bei. Künstlerische Leitungspositionen hatte er bereits am Wiener Theater an der Gumpendorfer Straße sowie am Landestheater Linz inne.