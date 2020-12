Dadic als erste ÖLV-Athletin seit 1971 am Jahresende Erste

Siebenkämpferin Ivona Dadic führt als erste österreichische Leichtathletin seit 1971 die Weltbestenliste einer Disziplin am Jahresende an. Die 6.419 Punkte der 27-Jährigen bei den ÖLV-Mehrkampf-Titelkämpfen Ende August in Götzis wurden in der Pandemie-Saison nicht mehr übertroffen. Vor 49 Jahren war Ilona Gusenbauer mit ihrem damaligen Hochsprung-Weltrekord von 1,92 m die Beste gewesen.