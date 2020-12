ÖSV-Adler um Kraft schnaufen nach der Ouvertüre durch

Die derzeit bei den ÖSV-Springern beliebten Tennis- oder Volleyball-Matches in der Halle finden ohne den Teamleader statt. „Ein Spielchen ist im Moment leider nicht drin, zu riskant“, sagte Stefan Kraft mit Blick auf seine derzeitige körperliche Verfassung. Nach einem weiteren Coronavirus-Test vor dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen stand für den Salzburger am ersten freien Skisprung-Tag dieser Tournee nur leichte sportliche Betätigung am Programm.