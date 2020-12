Großer Erdrutsch traf Ort im Süden Norwegens

Ein großer Erdrutsch hat die Einwohner eines kleinen Ort im Süden Norwegens zu nachtschlafender Zeit überrascht und mehrere Gebäude erfasst. Mindestens 21 Menschen galten am Mittwoch als vermisst. Mindestens zehn Menschen wurden bei dem Abgang am frühen Morgen in Ask - etwa 40 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Oslo - verletzt, wie die Polizei mitteilte. Mehr als 700 Einwohner wurden in Sicherheit gebracht. Berichte über Tote gab es bis zum frühen Nachmittag aber nicht.