Mindestens 16 Menschen durch Explosionen im Jemen getötet

Bei einer schweren Explosion auf dem Flughafen der jemenitischen Stadt Aden sind am Mittwoch nach offiziellen Angaben mindestens 16 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Eine Sicherheitsquelle sagte, dass einige Schwerverletzte zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Der Vorfall ereignete sich kurz nach der Landung eines aus Saudi-Arabien kommenden Flugzeuges mit der neuen Regierung des Jemens.

Der Regierungschef und seine Mitglieder sind nach Angaben von Informationsminister Muammar al-Eryani aber wohlauf. „Wir versichern unseren Leuten, dass alle Kabinettsmitglieder sicher sind“, schrieb er via Twitter. Es handle sich um einen „feigen Terroranschlag der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz“.

Durch die Explosion, die Augenzeugen zufolge von mehreren Schüssen begleitet wurde, gingen Fenster zu Bruch; mehrere Menschen wurden verletzt, wie in sozialen Netzwerken zu sehen war. Die Hintergründe und das genaue Ausmaß des Vorfalls blieben zunächst unklar.

Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi hatte die 24 Minister der neu gebildeten Regierung am Samstag in einer Zeremonie in Saudi-Arabien vereidigt. Die neue Regierung wurde erst vor kurzem unter Vermittlung von Saudi-Arabien nach einem Jahr Verhandlungen gebildet. Sie vereint die international anerkannte Regierung und Separatisten des Südlichen Übergangsrats (STC). Beide werden von der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition im Kampf gegen die Houthi-Rebellen unterstützt.