Bissige Eichhörnchen greifen Menschen in New York an

In New York treiben bissige Eichhörnchen ihr Unwesen: Anrainer des Stadtteils Rego Park im Bezirk Queens wurden Medienberichten zufolge in den vergangenen Wochen mehrfach von Eichhörnchen angegriffen. Eine Frau habe nach einem Biss in die Hand sogar von einem Notarzt versorgt werden müssen. „Alles, was ich wusste, war, dass ich mich in einem Kampf befand und ihn verlor“, erzählte die Anrainerin Micheline Frederick dem Fernsehsender ABC7.