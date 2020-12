Liefering-Trainer Svensson wird laut Medien Coach bei Mainz

Svensson war in der Saison 2014/15 in Mainz Co-Trainer unter Martin Schmidt, der am vergangenen Montag als neuer Sportdirektor verpflichtet worden war. Danach trainierte der Däne mehrere Nachwuchsteams beim FSV, den er im Sommer 2019 in Richtung Österreich verließ. Ob Svensson bereits am Sonntag im Gastspiel bei Rekordmeister FC Bayern München auf der Bank sitzt, ist noch unklar.