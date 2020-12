Wolfsburgs Xaver Schlager soll Corona-Regeln gebrochen haben

Xaver Schlager hat beim 1:0-Ligaerfolg gegen den VfB Stuttgart und dem 4:0-Sieg gegen Sandhausen im DFB-Pokal-Sechzehntelfinale nicht mitwirken dürfen. Dass er als Kontaktperson eines positiv getesteten Mitspielers in Quarantäne war, war bekannt. Nun berichtete die „Bild“-Zeitung allerdings, dass Schlager selbst Schuld an der Sache gehabt haben soll. So soll er Maximilian Arnold, Tim Siersleben und Maximilian Philipp am 18. Dezember in seine Wohnung eingeladen haben.