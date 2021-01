Südtiroler LH Kompatscher: „Die Europaregion als Argument wird gehört“

Im Vorjahr trat der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher meist in digitaler Form vor Presse und Bevölkerung.

Innsbruck, Bozen – Anfang März 2020 überschlagen sich die Ereignisse, das Coronavirus breitet sich rasend aus. Skigebiete werden geschlossen. Am Brenner, dem Reschen, in Osttirol werden Reisende erst kontrolliert, dann wird die Bewegungsfreiheit zwischen Süd- und Nordtirol ganz eingeschränkt. Österreich und auch Italien gehen in den ersten Lockdown. Erst im Frühsommer bessert sich die Lage leicht, Geschäfte und Restaurants dürfen aufsperren. Ein Hauch Normalität kehrt ein.