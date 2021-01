Ansturm auf die Naviser Hütte: "Als gäbe es am Berg kein Corona"

Navis – Als Thomas Grollmus Anfang Dezember mit seiner Familie die Naviser Hütte übernahm, war ihm klar, dass die kommende Zeit nicht einfach werden würde. Was er allerdings in den vergangenen Wochen erlebte, überraschte ihn dann doch. „Es ist eigentlich unglaublich, was sich hier abspielt. Die Leute tun, als gäbe es kein Corona. Die Ansteckungsgefahr endet doch nicht am Parkplatz“, sagt Grollmus, der seit Mitte Dezember auf der Hütte Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbietet und die Rodelbahn ins Tal präpariert.