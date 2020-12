Skispringer Kraft in Garmisch-Quali Vierter - Lanisek Bester

Österreich ist beim Neujahrsspringen am Freitag in Garmisch-Partenkirchen mit dem vollen Kontingent an Springern vertreten (14.00 Uhr, live ORF 1). In der Qualifikation am Silvestertag präsentierte sich Stefan Kraft mit 137 m in starker Form. Mit 136,1 Punkten reichte das zu Platz vier hinter dem Slowenen Anze Lanisek (139 m/138,6 Punkte), dem Norweger Halvor Egner Granerud (143/138,1) und dem Deutschen Markus Eisenbichler (135,5/137,9).