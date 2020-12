UN-Friedensmission für Darfur nach 13 Jahren beendet

Ungeachtet jüngster gewaltsamer Auseinandersetzungen in Darfur haben die Vereinten Nationen am Donnerstag ihre Friedensmission in der sudanesischen Unruheregion beendet. Damit gehe die „Verantwortung für den Schutz von Zivilisten“ an die Regierung des Sudans über, hieß es in einer UNAMID-Erklärung. Die gemeinsame Mission von UNO und Afrikanischer Union (AU) war 13 Jahre lang in Darfur aktiv.