Schottlands Regierungschefin kündigt baldige EU-Rückkehr an

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon hat nach dem Brexit eine Rückkehr ihres Landesteils nach Europa in Aussicht gestellt. „Schottland kommt bald wieder, Europa“, schrieb sie in der Silvesternacht auf Twitter. „Lasst das Licht an.“ Im Brexit-Referendum hatte eine Mehrheit der Schotten für den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU gestimmt. Seitdem ist die Zustimmung für eine schottische Unabhängigkeit von Großbritannien gestiegen.