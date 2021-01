Felipe: „Die ÖVP muss die Türkisen verändern, nicht wir Grüne“

Innsbruck – Für die Grünen, die in Tirol und im Bund als Juniorpartner mit der ÖVP mitregieren, war 2020 kein einfaches Jahr. Nach der anfänglichen Corona-bedingten Harmonie kracht es immer öfter in der türkis-grünen Bundesregierung. In Tirol haben in der TT-Umfrage über das politische Klima im Land 41 Prozent der Befragten den Eindruck, dass die Ökopartei für die Regierungsbeteiligung einige ihrer Grundsätze aufgibt. So schwappten die Personaldebatten in der ÖVP über Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg oder LHStv. Josef Geisler auch auf die Grünen über. Vor allem Felipe wurde aus Koalitionsräson zu große Zurückhaltung gegenüber der ÖVP vorgeworfen.