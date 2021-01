100-Jähriges von Friedrich Dürrenmatt: Kämpfe, Abenteuer und Niederlagen

Zum 100-Jährigen: Friedrich Dürrenmatt in „F. Dürrenmatt – Im Labyrinth“ (heute, ab 10 Uhr in ORF 2).

Innsbruck – Was für ein Skandal! Die Schweiz ehrt 1990 den einst ein-gesperrten Schriftsteller und Dissidenten Václav Havel, inzwischen Präsident der Tschechoslowakei. Und der gefeierte heimische Dramaturg Friedrich Dürrenmatt begrüßte den Gast nicht etwa in einer der ältesten Demokratien, die stolz auf ihre Freiheit ist, sondern im „Gefängnis Schweiz“. Die Schweizer fühlten sich „frei als Gefangene im Gefängnis ihrer Neutralität“, so Dürrenmatt.