FPÖ und NEOS schäumen wegen Gesetz zum „Freitesten“

FPÖ und NEOS schäumen wegen des von der Regierung vorgelegten Gesetzes zum „Freitesten“ aus dem Lockdown. Die Vorgangsweise von ÖVP und Grünen sei „eine bodenlose Frechheit und eine Attacke auf die demokratischen Grundprinzipien“, befand FPÖ-Chef Herbert Kickl am Neujahrstag in einer Aussendung. Die NEOS orten wegen der Veröffentlichung am Silvestertag und der kurzen Begutachtungsfrist bis Sonntag ebenfalls „eine Missachtung des Parlaments“.

Die Regierung hat am gestrigen letzten Tag des Jahres 2020 das Gesetz zum „Freitesten“ aus dem Lockdown vorgelegt, die Novelle zum Epidemiegesetz und COVID-19-Maßnahmengesetz ist bis 3. Jänner in Begutachtung. Die Novelle ermöglicht es, dass Personen mit einem negativen Test und all jene, die in den vergangenen drei Monaten eine Corona Erkrankung durchgemacht haben, von Ausgangsbeschränkungen ausgenommen werden. Die Details sollen freilich erst über Verordnungen geregelt werden.

„Hier haben die machtpolitischen Demokratie- und Parlamentsverächter (Kanzler Sebastian, Anm.) Kurz und (Gesundheitsminister Rudolf, Anm.) Anschober wieder einmal ganze Arbeit geleistet“, sparte Kickl wieder einmal nicht mit deftigen Worten. Er appelliere an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, „auf die Stopptaste zu drücken und dem fortgesetzten autokratischen Kurs des ÖVP-Kanzlers endlich einen Riegel vorzuschieben“.

Mit der kurzen Frist bis Sonntag werde von vornherein die Möglichkeit einer fundierten inhaltlichen Diskussion ausgeschlossen. Kickl forderte eine Verlängerung der Begutachtungsfrist bis 15. Jänner und einen Gesundheitsausschuss im Nationalrat mit einem verpflichtenden Expertenhearing, bei dem sowohl Verfassungsexperten als auch medizinische Fachleute geladen und gehört werden. Inhaltlich sei der Entwurf „der bisher massivste Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte der Österreicher“, betonte Kickl. Es gehe sogar so weit, dass auch private Kontakte von einer Teilnahme am Test abhängig gemacht werden können, ebenso wie das Betreten öffentlicher Orte - „das kann bis zu einem Dauerhausarrest gehen“, warnte Kickl.

Die NEOS sind ebenfalls empört: Die Veröffentlichung am Silvestertag und die kurze Begutachtungsfrist bis Sonntag seien „eine Missachtung des Parlaments“, hieß es in einer Stellungnahme des Klubs gegenüber der APA. Die Oppositionspartei stößt sich auch daran, dass die konkrete Ausgestaltung des Freitestens aus dem Lockdown und die Frage, wer für die Kontrolle der Tests etwa in der Gastronomie zuständig ist, nicht gelöst seien. „Die Oppositionsparteien können nicht ernsthaft ein Gesetz begutachten, dessen wichtigste Teile nicht bekannt sind, weil sie per Verordnung in der Zukunft nachgereicht werden.“

Während die FPÖ bereits angekündigt hat, das Gesetz im Bundesrat verzögern zu wollen, haben sich die NEOS weiterhin noch nicht entschieden, wie sie sich verhalten werden. Gemeinsam könnten SPÖ, FPÖ und NEOS nämlich das Gesetz im Bundesrat bis zur Sinnlosigkeit verzögern.