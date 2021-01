Fischbach in Längenfeld: Aus der Gefahr soll Sicherheit werden

Längenfeld – Die Schneefälle vor Weihnachten und die damit verbundenen teils mehrere Tage anhaltenden Stromausfälle zeigen für den Längenfelder Bürgermeister Richard Grüner auf, „wie wichtig es ist, dass man eine eigene Stromversorgung hat“. Daher kam der Grundsatzbeschluss des Gemeinderates auch locker zustande: Die Gemeinde Längenfeld bemüht sich um die Errichtung eines Kleinkraftwerkes am Fischbach. Das besonders Positive für Grüner: Er hält es für möglich, dass schon Ende des Jahres ein Baubescheid vorliegen könnte. Und das Kraftwerk sollte dann Strom für 3600 bis 3800 Haushalte liefern.

Der Fischbach ist eng mit der Geschichte Längenfelds verbunden. Schon oft hatte der Bach, der mitten durch das Dorf rauscht, den Ort verwüstet. Die Nepomuk-Statue an der Brücke erinnert an die vielen „Ausbrüche“ und zur Gemeinde selbst gehört ein „verlobter Feiertag“ – das Fischbachgelöbnis.

„Es gab schon früher Pläne, das Wasser zu nutzen“, so Grüner. Allerdings mussten die Pläne aufgrund des Ausbaus von Sellrain-Silz zurückgelegt werden. „Jetzt aber kennen wir die Restwassermengen, mit denen auch wir unser Kraftwerk bauen könnten“, so der Bürgermeister. Die Tiwag hat sozusagen Vorarbeiten geleistet, auf denen nun die Gemeinde Längenfeld aufbauen kann. „Das sind für uns natürlich gute Voraussetzungen“, weiß er, dass die Wassermessungen etwa schon vorliegen. „Wir können damit jetzt in die Planungsphase gehen und einmal die Investitionskosten durchrechnen.“ Die Umsetzungsarbeiten schätzt Grüner jedenfalls als „einfach“ ein.