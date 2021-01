Wohngebiete in Nußdorf-Debant entgingen knapp einer Flutung

Nußdorf-Debant – Nur mit vereinten Kräften konnten Osttiroler Feuerwehren eine Flutung von Wohngebieten in Nußdorf-Debant verhindern, als es im Dezember tagelange starke Niederschläge gab. Nach Schneefall hatte Starkregen eingesetzt, der zwei Tage lang anhielt. Die gefrorenen nördlichen Hänge konnten kein Wasser zurückhalten. Im Talboden bildete sich in der Folge ein zehn Hektar großer See, der bereits überging und an die 100 Häuser bis zur Glocknerstraße wohl geflutet hätte, hätte man nicht rasch am Mitterweg aus Schnee einen Damm aufgeschüttet und mit Pumpen gegen das weitere Ansteigen des Wassers angekämpft. Das berichtete Bürgermeister Andreas Pfurner in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates.