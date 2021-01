Online-Schau zu Kriegsende in Tirol: Bilder der Verwüstung und des Aufbruchs

Innsbruck – Wiederzuerkennen ist dieser Teil der Maria-Theresien-Straße auf den Motiven von 1945 nicht mehr. Halb zerstört ragt noch der Kirchenturm der Spitalskirche zum Heiligen Geist in die Höh­e. Daneben klafft ein großes Loch. Von den Bombenangriffen zu Ende des Zweiten Weltkriegs verwüstet wurde ebenso der Lienzer Hauptplatz. Auch vom Bozner Dom sind nur noch Ruine­n geblieben. In einer zum Anlass des Kriegsendes vor 75 Jahren initiierten virtuellen Schau des TAP (Tirol Archi­v Photographie) kann man sich online durch Bilder der Zerstörung in Nord- und Südtirol klicken.