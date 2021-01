Pleiten-Serie der Haie: „Es besteht kein Grund, auf den Panikknopf zu drücken“

Innsbruck – Seit 3. Dezember haben die Haie zwölf Spiele in der Bet-at-home ICE Hockey Liga bestritten. Nach dem Vorweihnachts-Erfolgslauf (vier Siege in Serie) setzte die Flaute ein, die auch bei der jüngsten 2:4-Heimniederlage gegen Dornbirn am Freitagabend u. a. zahlreichen Ausfällen geschuldet war.