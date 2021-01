Drei Ehemänner sprechen bei der WSG Tirol aus Erfahrung

Kreativperle Benni Pranter (285 Einsatzminuten) begann die neue Saison zwar noch in der Startelf, der Neo-Papa (Tochter Valerie ist jetzt sieben Monate alt) wurde aber rasch als neuer Edeljoker betrachtet. „Von meiner neuen Rolle habe ich aus der Zeitung erfahren“, hätte sich der verdiente Routinier ein persönliches Gespräch gewünscht. Vor dem morgigen Abflug ins Trainingslager in Malta schickt er aber im selben Atemzug hinterher: „Ich bin angriffslustig und will mich zurück in die Start-elf kämpfen. Und sollte es nicht so sein, will ich mir zumindest nichts vorwerfen lassen. Solange ich bei der WSG bin, gebe ich alles“, notiert Pranter, dessen aktueller Vertrag am Saisonende nach zehn Jahren auslaufen wird.