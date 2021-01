Pianist Brendel sorgt sich wegen Corona um Konzertleben

„Wenn ich in Konzerte gegangen bin, so mit Vorliebe um neue Musik zu hören“, erzählte Brendel, der als einer der bedeutendsten Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts gilt. Der weltberühmte Pianist, der in London lebt, hat sich 2008 vom Konzertpodium verabschiedet, nicht jedoch von der Musik. Vor der Pandemie habe er gern Musiker in seinem Haus empfangen, verriet er. In Zeiten von Corona begnügt sich Brendel mit Aufzeichnungen. „Während der freiwilligen Isolierung habe ich mit großer Dankbarkeit Opernaufführungen der Metropolitan Opera, der Berliner Komischen Oper, aus Salzburg, Glyndebourne und von Covent Garden am Fernseher erlebt.“