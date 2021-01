Real Madrid verstärkt laut „Marca“ Buhlen um David Alaba

Ein möglicher Wechsel von Österreichs Fußball-Star David Alaba vom FC Bayern München zu Real Madrid rückt nach einem Bericht der Sportzeitung „Marca“ näher. Der spanische Rekordmeister wolle seine Bemühungen zu Beginn des neuen Jahres intensivieren und den Transfer für den Sommer so schnell wie möglich perfekt machen, berichtete das Blatt. Der Vertrag des 28-Jährigen in München läuft am 30. Juni aus, der Abwehrspieler könnte ablösefrei wechseln.