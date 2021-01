Französischer Modeschöpfer Pierre Cardin in Paris beerdigt

Der französische Modeschöpfer Pierre Cardin ist am Samstag auf dem Pariser Friedhof Montmartre beigesetzt worden. Das Begräbnis habe im privaten Kreis stattgefunden, teilte seine Familie der Nachrichtenagentur AFP mit. Seinen letzten Wünschen entsprechend wurde Cardin, der am Dienstag im Alter von 98 Jahren verstorben war, in einem schwarzen Sarg mit einem von ihm entworfenen Schwert beerdigt.

Cardin war am Dienstag in einem Krankenhaus in Neuilly im Westen von Paris gestorben. Ende Jänner wird in Paris ein Gedenkgottesdienst zu seinen Ehren stattfinden.