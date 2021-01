Viertes Todesopfer nach Erdrutsch in Norwegen gefunden

Drei Tage nach einem Erdrutsch in Norwegen haben die Rettungskräfte mit Hilfe von Spürhunden am Samstagabend ein weiteres Todesopfer entdeckt. Das gab die Polizei am Abend auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Suche nach Überlebenden sollte bis in die Nacht hinein fortgesetzt werden. Zuvor waren am Samstag bereits zwei Todesopfer entdeckt worden. Eine erste ums Leben gekommene Person war bereits am Freitag entdeckt worden.