47-jährige Frau nach Rodelunfall in Lebensgefahr

Ein 47-jährige Frau schwebt nach einem Rodelunfall in Tirol in Lebensgefahr und wird in der Klinik Innsbruck behandelt. Die Österreicherin war laut Polizei am Samstag zu Mittag mit ihrem 51-jährigen Lebensgefährten und den beiden gemeinsamen Kindern auf der Rodelbahn beim Kramerhof in Kirchdorf in Tirol unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam sie in einer leichten Rechtskurve von der Bahn ab, durchstieß ein Kunststoffnetz und blieb an einem hölzernen Pfosten hängen.