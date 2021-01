Lagerhaus in Lienz unter Schneelast eingestürzt

Ein ehemaliges Lagerhausgebäude in Lienz ist am Samstagabend unter der Last von Schneemassen eingestürzt. Wie die Landespolizeidirektion Tirol in der Nacht auf Sonntag mitteilte, wurde dabei die Nußdorfer Straße auf einer Länge von 70 Metern verschüttet. Der Dachstuhl und das Mauerwerk türmten sich dabei sieben Meter hoch. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden, eine Suchaktion der Bergrettung mit Hunden verlief negativ.

In Osttirol wurden am heutigen Sonntag weitere Schneefälle erwartet. Wegen der massiven Niederschläge der vergangenen Tage musste auch die wichtigste Verkehrsverbindung zum Rest Tirols komplett gesperrt werden. Wie es auf der ÖAMTC-Homepage in der Nacht auf Sonntag hieß, wurde die Felbertauern Straße zwischen Mittersill (Bezirk Zell am See) und Matrei in Osttirol in beiden Fahrtrichtungen aufgrund der Lawinengefahr gesperrt.