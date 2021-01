Zahl der Todesopfer nach Erdrutsch in Norwegen steigt auf 5

Vier Tage nach einem Erdrutsch in Norwegen haben die Rettungskräfte ein fünftes Todesopfer geborgen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, dauert die Suche nach fünf Vermissten weiter an. Norwegens König Harald V., seine Frau Sonja und Kronprinz Haakon werden am Sonntag zu einem Besuch am Unglücksort in Ask, nordöstlich der Hauptstadt Oslo, erwartet. Bei dem Erdrutsch war Mittwochfrüh ein ganzer Hügel eingesackt, ein Dutzend Häuser und 31 Wohnungen rutschten ab.